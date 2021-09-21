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MÜSİAD, Vali Gürel’i ziyaret etti

Geçtiğimiz ay MÜSİAD Karabük Şube Başkanı olarak seçilen Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyelerinden Vali Gürel’i ziyaret etti.

KARABÜK 21.09.2021, 12:32
MÜSİAD, Vali Gürel’i ziyaret etti

Geçtiğimiz ay MÜSİAD Karabük Şube Başkanı olarak seçilen Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyelerinden Vali Gürel’i ziyaret etti.

Yönetime yeni seçilen kurul üyelerini Vali Gürel’e tanıştıran MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesi tarafından yürütülen faaliyetler ile yeni dönemdeki amaç ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 4. Olağan Kongresinin hayırlı olmasını temenni eden Vali Fuat Gürel, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile yönetime yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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