MEDİKAR Hastanesinden kan bağışı kampanyası

MEDİKAR Hastanesi ve Türk Kızılayı Karabük Kan Merkezi işbirliği ile kan bağışı sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

"İyilik Kanımızda Var" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına hastane yöneticileri, çalışanlar ve hasta yakınları katıldı.

Katılımın yoğun olduğu sosyal sorumluluk projesinde Özel MEDİKAR Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin, "Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunan insanlar belirliyor. Amacımız, hem düzenli kan bağışçısı olmak hem de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde kan bağışının önemine dikkat çekmek. Bu sebeple Türk Kızılay’ı ile iş birliği içerisinde ’İyilik Kanımızda Var’ sloganı ile bu sosyal sorumluluk projesini düzenledik.

Kan bağışında bulunan tüm personellerimize ve hastanemizde bulunan misafirlerimize bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve herkesi Kızılay’a kan bağışlamaya davet ediyoruz" dedi.