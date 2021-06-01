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Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi

Karabük’te sabinin elinden kurtularak çam ağacına tırmandıktan sonra mahsur kalan kediyi, ağaca tırmanan itfaiye eri kurtardı.

KARABÜK 01.06.2021, 13:43
Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi

Karabük’te sabinin elinden kurtularak çam ağacına tırmandıktan sonra mahsur kalan kediyi, ağaca tırmanan itfaiye eri kurtardı.

Yenişehir Çamkent ormanında sahibinin elinden kurtulan yavru bir kedi çam ağacına tırmandı. ‘Zuzu’ isimli kedisini çıktığı ağaçtan bir türlü indirmeyi başaramayan vatandaş Karabük Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler kendinin mahsur kaldığı yere itfaiye aracını sokamayınca, bir itfaiye eri ağaca tırmandı. Dallarının ince olduğu ağacın üst kısmına kadar kaçan yavru kediyi uzun uğraşlar sonrası kurtararak sahibine teslim etti.
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