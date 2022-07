Lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST sergisine katılmaya hak kazandı

Elde ettikleri başarılardan ötürü her iki takımı ve başarıda emeği geçen başta okul yöneticileri olmak üzere öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Her iki okulumuzun yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri elektrikli araç üretiminde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu süreçte öğrencilerimiz önemli deneyimler ve tecrübeler kazandı. Bizler de bu sürece tanıklık ettik. Valimiz Fuat Gürel’in büyük destekleri ve hayırsever iş insanlarımızın önemli katkılarıyla her iki aracımız yarışma zamanına kadar hummalı bir çalışmayla hazır hale geldi. Burada büyük emek ve büyük bir destek var. Bütün bu desteklerle ve öğretmen ve öğrencilerimizin üstün gayreti ile her iki aracımız da Samsun ilinde düzenlenecek olan TEKNOFEST sergisine katılmaya hak kazandı. Mutluyuz gururluyuz” dedi.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaya devam edeceklerini belirten Akbaş, “Bu düşünceler ile özveri ve fedakarca çalışarak elektrikli araçların üretimini gerçekleştiren ve destek veren herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.