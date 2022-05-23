Lezzet Şenlikleri bünyesinde Safranbolu Gecesi düzenlendi

Karabük Valiliği koordinasyonunda bu yıl 1’incisi düzenlenen Lezzet Şenlikleri etkinlikleri bünyesinde Safranbolu Gecesi düzenlendi.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin katkılarıyla Safranbolu Gecesi etkinliği düzenlendi. Cinci Han’da düzenlenen etkinlikte Safranbolu Fasıl ekibi ile halk oyunları ekibi sahne aldı.

Etkinliğe Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof Dr Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, siyasi parti temsilcileri, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin üyeleri ile Karabük Lezzet Şenlikleri için ilimize gelen akademisyenler ve şefler katıldı.