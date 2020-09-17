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Kuyumcular Derneğinden "sahte altın" olayını çözen emniyete teşekkür ziyareti
KARABÜK MERKEZ VE YENİCE İLÇESİNDE KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATILMASIYLA İLGİLİ ZANLILARIN YAKALANMASI SONRASI KARABÜK KUYUMCULAR DERNEĞİ EMNİYET MÜDÜRÜ SIRRI TUĞ'U ZİYARET EDEREK, TEŞEKKÜR ETTİ.
KARABÜK 17.09.2020, 11:53
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Karabük merkez ve Yenice ilçesinde kuyumculara sahte altın satılmasıyla ilgili zanlıların yakalanması sonrası Karabük Kuyumcular Derneği Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret ederek, teşekkür etti.
Karabük Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Ündar, dernek üyeleri Mustafa Çetinkaya ve Fatih Aydın, ziyarette Emniyet Müdürü Tuğ’a ve ekiplere teşekkür etti.
Karabük merkez ve Yenice ilçesinde "kuyumculara sahte altın satılması" olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
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