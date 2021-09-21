KBÜ’den Aile Danışmanlığı eğitimi

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’na başvurular başladı.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından sağlıklı, mutlu ve bilinçli aileler oluşmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’na başvurular başladı. Alanında uzman akademisyen ve aile danışmanları tarafından 450 saatlik eğitimin verileceği sertifika programına son başvurular 10 Ekim’e kadar yapılabilecek. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak aile danışmanlığı eğitimi ile ailenin kendi güç kaynaklarını keşfedip geliştirerek gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemesi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlayarak uyumlu bir yaşam sürdürmeleri ve esnek sınırlar çizebilmeleri amaçlanıyor.

Eğitime katılmak isteyen katılımcılar, “https://sertifika.karabuk.edu.tr” internet adresindeki ön başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Başarılı olan katılımcılara ise Karabük Üniversitesi onaylı e-devletten sorgulanabilir e-sertifika verilecek.