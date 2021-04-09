banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
İkili arasında önemli görüşme!
İkili arasında önemli görüşme!
İmamoğlu ailesinin acı günü
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

KBÜ’de "2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu" düzenlendi

Karabük Üniversitesi’nde “2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu” düzenlendi.

KARABÜK 09.04.2021, 21:29
2
KBÜ’de "2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu" düzenlendi

Karabük Üniversitesi’nde “2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu” düzenlendi.

Birincisi Kayseri’de düzenlenen “Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu”nun ikincisi, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’ne bağlı Talebe Öğrenci Topluluğu Türkiye kolunun organizasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda yapıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türk dünyasında manevi başkent unvanını alabilecek Türkistan, Buhara ve Semerkant gibi birkaç şehrin olduğunu söyledi.

İstanbul’un, Türk dünyasının manevi başkentlerinden bir tanesi olduğunu belirten Saparbekuly, “Karabük’ün ve özellikle Karabük Üniversitesi’nin katkılarıyla Karabük şehrinin Türk dünyasının bir eğitim merkezine dönüşeceğine gönülden inanıyorum" dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da Türkiye’nin Kazakistan ile kardeş ülke olduğunu ifade etti.

Karabük Üniversitesi’nde 10 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu vurgulayan Polat, "Kazakistanlı öğrenci sayımızın daha fazla olmasını istiyoruz. Bu hususta büyükelçimizin bize destek vereceğini umuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, eserlerini seslendirdi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık