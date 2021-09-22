KBÜ, TEKNOFEST’te 117 takımla yerini aldı

Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST’e Karabük Üniversitesi’nden 117 takım katıldı.

Karabük Üniversitesi TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına 4 yılda gönderdiği 330 öğrenciyle 207 üniversite arasında 18’inci sırada yer alıyor. Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler de bu yıl TEKNOFEST heyecanını ilk kez yaşadı.

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te meşakkatli aşamaları geçip finallere kalmak isteyen KBÜ’lü ekipler derece alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sağlıkta yapay zeka yarışmasına Durmuş Sarıkaya “Healtall” takımıyla yer alıyor. Airbender Sürü İHA ve Airbender Karma Sürü Takımı, Savaşan İHA Yarışmasında Blacknight Düz kanat kategorisi ve Blacknight Döner kanat kategorisinde mücadele edecek. Karma İHA sürü yarışmasında ise Batuhan Karaçal derece alabilmek için yarışacak. Roket grubunda Atalay Roket Takım 6 bin metre için yarışacak.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler de Uluslararası Destek Takımı’yla TEKNOFEST de yer alarak hem teknolojiyi yerinden takip etti hem de standı ziyaret edenlere Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Tamamı Çad uyruklu öğrencilerden oluşan drone takımı da ilk kez TEKNOFEST heyecanı yaşadı.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar öğrencilere destek olmak için TEKNOFEST’e katılan öğrencileri ziyaret ederek bilgi aldı ve başarılar diledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat TEKNOFEST’te yer alan öğrenci ve akademisyenleri tebrik ederek başarılar diledi. Polat, bu yıl yarışmalara uluslararası öğrencileri de gönderdiklerini ifade ederek festivalde edindikleri bilgilerle teknolojiyi yakından takip ettiklerini dile getirdi.