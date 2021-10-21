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KBÜ “Gelişmekte olan ekonomi” dünya sıralamasında 351-400 bandında yerini aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gelişmekte olan ekonomi” dünya sıralamasında 351-400 bandında yerini aldı.

KARABÜK 21.10.2021, 13:20
KBÜ “Gelişmekte olan ekonomi” dünya sıralamasında 351-400 bandında yerini aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gelişmekte olan ekonomi” dünya sıralamasında 351-400 bandında yerini aldı.

Times Higher Education (THE) tarafından Emerging Economies University Rankings 2022 “(Gelişmekte Olan Ekonomi)” dünya üniversiteleri sıralaması açıklandı.

Dünyanın en prestijli sıralama kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından “Emerging Economies University Rankings 2022” (Gelişmekte Olan Ekonomi) sıralaması açıklandı. Karabük Üniversitesi “Gelişmekte Olan Ekonomi” dünya üniversiteleri sıralamasında 351-400 bandında yer aldı.

‘THE Emerging Economies University Rankings 2022’ sıralamasında; üniversiteler, global / bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, bilgi transferi, kitap, yayınlara yapılan atıflar, patent, eğitim ortamı, sanayi destekli proje geliri gibi 13 performans göstergesini kullanıyor.

Dünya genelinde 698 üniversitenin incelendiği listede Türkiye’den 66 üniversite yer aldı. Türkiye gelişmekte olan ekonomi dünya üniversiteleri sıralamasında en çok üniversitesi bulunan 4’üncü ülke oldu.

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