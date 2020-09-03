banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Karabük’te terfi eden hakem ve gözlemciler belli oldu

YENİ SEZONDA PROFESYONEL LİGLERDE VE BÖLGESEL LİGLERDE GÖREV YAPACAK HAKEM VE GÖZLEMCİLER İÇERİSİNDE KARABÜK'TEN 9 HAKEM VE 2 GÖZLEMCİ YER ALDI.

KARABÜK 03.09.2020, 16:49
2
Karabük’te terfi eden hakem ve gözlemciler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerde ve bölgesel liglerde görev yapacak hakem ve gözlemciler açıklandı.

Yeni sezonda profesyonel liglerde ve bölgesel liglerde görev yapacak hakem ve gözlemciler içerisinde Karabük’ten 9 hakem ve 2 gözlemci yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemciler klasmanlarına göre yeni sezonda liglerde görev alacak. Karabük’ü temsil edecek hakemler: Mustafa Hakan Belder , Taner Tuncer ve Burak Demirkıran ; Klasman hakemi , Muhammet Oğuzhan Öztaş ; Klasman Yardımcı Hakemi , Sedef Altuntepe ; Kadın Bölgesel Hakemi , Emrecan Durgut ; Bölgesel Hakem , Burak Şensoy , Mehmet Özefe ve Mertcan Diner ; Bölgesel Yardımcı Hakem oldu. Gözlemciler de ise Numan Bahadır Kayışoğlu ; Klasman Gözlemcisi , Doğan Nalbantoğlu ; Bölgesel Gözlemci olarak görev yapacak.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Tuncer, liglerde görev yapacak olan hakem ve gözlemcilerine başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunurken, "Klasman hakemliğine terfi eden Burak Demirkıran , Bölgesel Hakemliğe terfi eden Emrecan Durgut ve Bölgesel Yardımcı Hakemliğe terfi eden Mertcan Diner tebrik ediyoruz. Aynı zamanda 9 hakem ve 2 gözlemci ile ilimizi temsil etmenin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Başarının da birlik ve beraberlik duygusu ile beraber çalışmanın bir sonucu olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Karabük İl Hakem Kurulu Başkanı Doğan Nalbantoğlu ise Karabük’te ki hakemlerin başarısı ile gurur gurur duyduğunu belirterek, "İlimizi üç klasman hakemi ile temsil etmek gurur verici bir olay. Bir bölgesel hakem ve bir bölgesel yardımcı hakemin de yükselmesinin Karabük hakemliği adına büyük bir başarıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren birlik ve beraberliğin camiamızı iyi yerlere taşıyacağını hep söyledik. Bu durumun da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bir üst klasmana terfi eden hakemlerimizin pandemi süreci öncesi ve sonrasında planlı , disiplinli ve başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Nalbantoğlu, "Çalışma arkadaşlarımızın başarısında emeği geçen İl hakem Kurulu üyelerine ,Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Şube Başkanı Taner Tuncer başta olmak üzere Dernek Yönetimine, tüm hakem ve gözlemcilerimize, tesis konusunda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Coşkun Güven ‘e , Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı İhsan Çevik ‘e ve taban birliklerine ayrıca teşekkür ediyorum. Karabük hakemliğini daha iyi yerlere getirebilmek için camia olarak daha fazla kenetlenip birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda klasmanlarda görev alacak tüm hakem ve gözlemci arkadaşlarımıza başarılar dileriz ‘’ şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25