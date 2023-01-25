Karabük’te Tarım Kredi Kooperatifinin 6. Şubesi açıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market Safranbolu’da ilk şubesini açtı.

Açılışa, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile protokol üyeleri katıldı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından yapılan duanın ardından Kooperatif Market’in açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Vali Fuat Gürel, vatandaşlarla birlikte marketi gezerek fiyatları hakkında bilgi aldı.