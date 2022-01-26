Karabük’te kapalı köy yollarından 61’i yeniden ulaşıma açıldı

Karabük’te kar yağışı sonrası yeniden kapanan 63 köy yolunun 61’i tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük’te kar yağışı sonrası üzerlerine büyük sorumluluk düşen İl Özel İdaresi ekipleri yine kapanan 63 köy yolunun 61 tanesini hummalı çalışmalarla yeniden ulaşıma açtı. Yapılan açıklamada, 6 greyder, 1 kar bıçaklama, 2 yükleyici, 3 beko-loder ve 6 pikap ile Ovacık ilçesinde kalan 2 kapalı köy yolu için çalışmaların devam ettiği bildirildi.