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Karabük’te kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Karabük’te ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında kadınları şiddetten kurtarmaya yönelik geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
KARABÜK 25.11.2021, 13:47
Karabük’te ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında kadınları şiddetten kurtarmaya yönelik geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında stant kurdu. Kadınlara yönelik şiddete karşı bilgilendirme faaliyetinde bulunan personeller, sözlü bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlara broşür dağıtırken kadınları şiddetten kurtarmaya yönelik geliştirilen KADES’i tanıttı.