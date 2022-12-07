Karabük’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar hakkında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgi alan Sözen, yaptığı açıklamada, hava şartları imkan verdikçe çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti. Sözen, "Ekiplerimiz Safranbolu ve Ovacık ilçelerimizde asfalt çalışmalarına çift koldan devam ediyor. İncelemede bulunduğumuz Ovacuma’yı Eflani’ye bağlayan Ova köylerimizin kullandığı Ovacuma-Akkışla grup yolunda 7,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylece sezon başladığından bu yana toplamda 140 kilometreye yakın sıcak asfaltı köy yollarımız ile buluşturduk. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yılda ekiplerimizin özverili ve sistemli çalışmalarıyla hedefimize ulaşacağız. Temel amacımız köy yollarında güven, kalite ve konforu artırarak köylerimizin daha modern bir hale gelmesidir. Bu minvalde çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.