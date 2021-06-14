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Karabük’te ağaç kesme motoru çalan şüpheli yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde ağaç kesim motoru çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KARABÜK 14.06.2021, 16:21
Karabük’te ağaç kesme motoru çalan şüpheli yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde ağaç kesim motoru çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı bir köyde 5 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Çalınan ağaç kesme motoru sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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