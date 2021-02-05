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Karabük’te 2020 yılında 144 KOBİ’ye 3 milyon 33 bin 574 TL destek ödemesi yapıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Müdürü Serhat Saygın’dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KARABÜK 05.02.2021, 17:26
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Karabük’te 2020 yılında 144 KOBİ’ye 3 milyon 33 bin 574 TL destek ödemesi yapıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Müdürü Serhat Saygın’dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KOBİ’lerin; ekonomideki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek amacıyla KOSGEB’in kurulduğunu ifade eden Saygın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olduklarını söyleyerek, Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin KOBİ vasfını taşıdığını ifade etti.

Hedef kitlelerinin Sanayi (Madencilik, İmalat, Enerji) ile Hizmet ve Ticaret (İnşaat, Ticaret, Ulaştırma, Turizm, Bilgi ve İletişim, Mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri) sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olduğunu söyleyen Saygın, Covid-19 genel salgın hastalığının tüm kurulların çevrimiçi yapıldığını ve daha hızlı kararlar alındığını, düzenlenen 13 kurulda 25 girişimcinin iş planlarının destek bulduğunu, 15 girişimcinin Geleneksel Girişimcilik Destek Programı Kapsamında, 25 girişimcinin İleri Girişimci Destek Programı Kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

29 KOBİ’ye İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında destek verilmeye başlandığını söyleyen Saygın, 2020 yılında destek programları kapsamında toplam 144 Kobi’ye 3 milyon 33 bin 574 TL destek ödemesi yapıldığını, devam eden kredi programı kapsamında 62 girişimciye kredi kullandırılmış olup 3 milyon 407 bin TL’lik kredi hacmi oluşturulduğunu söyledi.

Girişimcilik eğitimlerinin ücretsiz olarak resmi internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak devam ettiğini, işletmelerin kendilerini değerlendirebilecekleri işletme raporuna ilginin arttığını, 3 ayda bir saha değerlendirmelerinin yapılarak eğilim anketlerinin düzenlendiğini kaydetti.

Covid-19 pandemisi kapsamında firmaların finansal sorunlarına çözüm olmak adına KOSGEB alacakları 2021 Mart ayından itibaren 18 takside kadar ödeme imkânının getirildiğini, iki ayda bir ödeme olduğunda vadenin 36 aya çıktığını, Kamu, Üniversite, Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında bölgemizde Kobi’lerin ziyaret edilerek devlet desteklerinin anlatıldığını ve sorunların yerinde dinlenildiğini ifade etti.

Sanayi alt yapısı bulunan Karabük’te özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin varlığının önemine dikkat çeken Vali Fuat Gürel “Sanayinin can damarları KOBİ’lerimizin üretimin olduğu her yerde gelişme vardır, kalkınma vardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşanan pandemi hepimiz için zor ve daha önce tecrübe etmediğimiz bir dizi gelişmeyi beraberinde getirdi. Bu zor dönemde bile devlet olarak KOBİ’lerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz, edeceğiz” diyerek çalışanlara başarılar diledi.
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