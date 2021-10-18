Karabük Ziraat Odaları iş birliği anlaşması imzaladı

Karabük Ziraat Odası başta olmak üzere, Yenice, Eflani, Eskipazar ve Safranbolu Ziraat Odaları oda üyelerinin tarımsal finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iş birliği Protokolü imzaladı.

Türkiye İş Bankası Karabük Şube Müdürü Sami Yiğit, Safranbolu Şube Müdürü Sinan Çakır ve

Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, Yenice Ziraat Odası Başkanı Cemal Karakaş, Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, Eskipazar Ziraat Odası Başkanı Fahri Akbaş ve Safranbolu Ziraat Odası Başkanı Fedai Acar tarafından imzalanan protokol kapsamında İmece Kart sahibi oda üyeleri tarımsal ihtiyaçlarına yönelik yapacakları alışverişlerde hasat dönemlerine uygun olarak 3 aydan 12 aya varan vadelerde faizsiz dönem avantajından yararlanabiliyor. İş birliği protokolü çerçevesinde oda üyelerine aynı zamanda imece kart, tarım kredileri, tarsim sigortası gibi muhtelif ürünlerden de uygun koşullarda faydalanma imkânı sunuluyor.

Karabük Şube Müdürü Sami Yiğit, imza töreninde yaptığı konuşmada İş Bankası olarak tarım bankacılığı çalışmaları kapsamında üreticilerin ihtiyaçlarını sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılamak için tarım kurum ve kuruluşları ile iş ortaklıkları geliştirilmesini çok önemsediklerini ve Karabük, Yenice, Eflani, Eskipazar ve Safranbolu Ziraat Odaları ile imzaladıkları protokolden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu da imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, İş Bankası ile imzaladıkları bu protokolün tüm üyelere faydalı olmasını dileyerek işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.