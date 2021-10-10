Karabük Yenişehir GSK galibiyetle başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig’de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü rakibi İstanbul Zeytin Irmak Spor Kulübü’nü 31-29 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig takımlarından Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü sezonun ilk maçındaİstanbul Zeytin Irmak Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Soğuksu Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 13-18 skorla sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi üstün bir oyunla rakibini 31-29 mağlup etmeyi başardı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Doğrul sezonun ilk maçlarının zorluğundan bahsederek takımının ikinci yarıda gerçek oyununu oynayarak galip gelmeyi başardığını belirtti.