Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya’nın acı günü

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya’nın vefat eden babası Mehmet Kaya kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Bölge Haber imtiyaz sahibi ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya’nın babası Mehmet Kaya tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kaya için Hanköy Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaya’nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaya, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.