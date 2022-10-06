"Karabük Bilim Şenliği-2; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" projesi törenle açıldı

4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde "Karabük Bilim Şenliği-2; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" projesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Karabük Kent Meydanı’nda gerçekleşen projede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri üç günde 84 atölyede etkinlik yapacak.

Bilimsel gösteriler, robot mekanizmaları, kimyasal reaksiyonlar, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerden oluşan etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kayabaşı İlkokulu öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı ile mehter marşları dinletisi gerçekleşti. Şenliğin açılışın konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, etkinliklerin üç gün dolu dolu geçeceğini belirterek, “Bilim şenliği çerçevesinde farkındalık oluşturan katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve öğrencilerimize bilimsel düşünme becerileri kazandıracak etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetler yapacağız” dedi.

Eğitim yapısı ve başarısı olarak Karabük’ün Türkiye’nin birçok yerinden çok daha iyi durumda olduğunu belirten Vali Gürel, “İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) gibi yerli ve milli icatların bizleri nasıl gururlandırdığını biliyoruz. Tabi ki üretim önemli. Teknoloji önemli. Bilimde ileri gitmek önemli. Bu manada çocuklarımızın şimdiden yoğrulması ve bu şekilde geliştirilerek geleceğe taşınması gerekir. Okullarda bu anlamda çok yoğun çalışmalar var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Gürel ve protokol üyeleri, stantları gezdi.

Şenliğin açılışına Gürel’in yanı sıra eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.