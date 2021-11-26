Jandarma, anneleri uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamında fabrikada çalışan 220 anne ve anne adayını uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgilendirdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında jandarma ekipleri kentte faaliyet yürüten bir fabrikada 220 anne/anne adayına yönelik uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayrıca ekipler kadına yönelik şiddete hazırlanan KADES uygulamasını tanıtarak cep telefonlarına indirmelerini sağlanırken Safranpark AVM girişinde stand kurularak orada bulunan kadın vatandaşlara ve çocuklara karanfil, broşür, boyama kitabı, oyuncak, Jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.