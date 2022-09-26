İş insanı Çebi, TSO adaylığını açıkladı

İş insanı ve Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Ekim ayında yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Çebi, gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çebi, Ekim ayında yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, “Adnan Çebi olarak ben de kendi meslek grubumdan aday oldum. Üyelerimizin teveccühü ile grubumuzdan çıktığım takdirde Allah nasip eder meclis üyelerimiz de uygun görürse TSO Başkanlığına adayım” ifadelerini kullandı.

Ticaretin ve Sanayinin Karabük’te gelişmesi için ve en küçük işletme ile en büyük işletme arasında farklılık gözetmeksizin hizmet edeceklerini kaydeden Çebi, “Mehmet Başkanımız ve Salih Başkanımız ile beraber çalıştık. O çalışmalar esnasında Mehmet Mescier bir daha aday olmayacağını söyledi. O arada da TSO binamızı hep beraber birlik içinde yaptık. Bizim de bu çalışmalar da baya katkımız oldu. Bununla ilgili de Mehmet Başkan ve Salih Başkan aynı ekiple devam etmek ile ilgili teklif getirdi. Şu an görevde olan büyüklerimizle görüştük. Siyasilerle, iş insanları ile esnaf arkadaşlarla görüştük. Bize destek verdiler. Biz de destekler doğrultusunda biz de mevcut arkadaşlarla beraber aday olacağımızı açıklıyoruz” dedi.

Seçimde başkanlık görevine getirildiğinde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Çebi, “İnşallah seçilirsek geçen dönem devam eden Organize Sanayi Bölgelerimiz var. Eskipazar gibi. Yerimiz kalmadı. Yeni yerler açmaya çalışacağız. Filyos Projesi ile ilgili devam eden çalışmalar var. Onların devamını getireceğiz. KARDEMİR ve haddecilerimizin bazı sorunları var. Onlarla da görüşmeler yapacağız. Karabük sadece haddecilerden oluşmuyor. Küçük esnaflarımız da var. Onların da farklı sorunları var. Karabük sürekli olarak göç alıyor. Neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapacağız. Gelecek talep ve yardım önerileri ile de eksik nokta bırakmak düşüncesinde değiliz” diye konuştu.