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Ersöz, AK Parti kongresine başkanlığa aday olduğunu açıkladı

AK Parti’de çeşitli görevlerde bulunan Bülent Ersöz, yarın yapılacak olan AK Parti Karabük İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde aday olduğunu açıkladı.

KARABÜK 18.01.2021, 12:44
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Ersöz, AK Parti kongresine başkanlığa aday olduğunu açıkladı

AK Parti’de çeşitli görevlerde bulunan Bülent Ersöz, yarın yapılacak olan AK Parti Karabük İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde aday olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Ersöz, “Yaşadığımız topraklara olan benzerlik ve aidiyet duygularımızın gereği olarak kararlı ve tutarlı bir siyasi duruş ne bizi ne de bize inanarak yanımızda varlığını hissettiren dostlarımızı şaşırtmaz. Yanlış olana karşı doğruda ısrar etmek önce insani bir tarz ama daha da önemlisi siyasette güvenilir olmanın vazgeçilmezidir. Dolayısıyla bir dönemi sorgulanır hale getiren hata ve yanlışlardaki ısrardır. Hata yapmaktan korkan siyasetçiler kendi politik ikballerini korumak kaygısından ‘hiçbir şey yapmamak’ yanlışına düşerler. Bu yanlışlar siyasetçinin yereldeki önceliği olan ‘hizmet etme ve gönül alma’ sorumluluğunu unutturur. Böyle zamanlarda duyulan karşıt sesler siyasi organizasyonun bizzat kendisine değil, o çatı altında siyaseti algılama ve uygulama biçimine muhalefettir” dedi.

Ersöz, ‘Muhalif bir grup’ iddiaları için ise şunları söyledi: “Ne ekibimiz ve ne de diğer AK Parti mensuplarına yakıştıracağımız bir sıfat asla değildir. Niyet ve talebimiz; Ak Parti kurumsal yapısını ve Genel Başkanımızın tasarruf hukukunu tamamen ve kesinlikle dışında tutarak, partimizin ahlaki zemininden aldığımız disiplin ve terbiyeyi her bir karar ve hareketimizde prensip edinerek, uzunca bir süredir yerelde olduğu ve uygulandığı şekliyle Partimizin yerel tekilci siyaset etme yanlışına teşkilat içi bir karşı duruştur. Dolayısıyla gelinen nokta Karabük’te malumun yüksek sesli ve kimlikli ilanıdır.”

"Adaylığımızı ilan ve ihbar ediyoruz"

Her kesimin takdirini, en azından sempatisini kazanan yerel bir siyasi iradenin tek liste ile devam kararını saygı ile karşıladıklarını kaydeden Ersöz, “Fakat partide ve şehirde mevcut siyasi iradenin dönemi içerisindeki uygulamaları memnuniyetsizlik biriktirmişse, yetersiz ve liyakatsiz olarak isimlendirilmişse, partimizin hizmet ve siyaset algısına zarar verir hale gelmişse bunu ilgili makamlara ve yeterli gelmez ise partili kardeşlerimize ihbar etmek ve hatta bu duruma karşı bir duruş ve kararlılık sergilemek sorumluluk haline gelmiştir. O sorumluluğu yerine getirir ve neticesinde ortaya çıkacak her durum ve iddia edilecek her niyet beyanını müşterek siyasi hafızaya emanet ederiz. Bu noktadan hareketle uzun ve ciddi istişareler sonucunda, bugün itibarı ile geldiğimiz nokta ve yerel siyasi konjonktürün de bilincinde olarak ekip arkadaşlarımız ve muteber siyasi ortak akıl ile verdiğimiz karar neticesinde partimizin kurucusu ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan kayıtsız şartsız ve sorgulanamaz sadakatimizi koruyarak, yöre milletvekillerimizin yerel hassasiyetlere ve partimiz kazanımlarına olan samimiyetlerine ve süreç içerisinde sergiledikleri tarafsız duruş ve tutuma inanarak, kuruluşundan itibaren şehrimizin her anlamda kalkınmasına emeği geçen gayret eden her bir parti mensubumuzun samimi emeklerini tekrar hatırlayıp hatırlatarak. AK Parti İl Kongresi adaylığımızı ilan ve ihbar ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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