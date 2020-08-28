Derinözlü’den "Lüks Marka İletişimi" kitabı

İstanbul Üniversitesi İşletme Lisans, Okan Üniversitesi Satış-Pazarlama Yükseklisans ve İşletme Doktora mezunu Evrim Derinözlü, "Lüks Marka İletişimi" kitabını çıkardı.

Derinözlü, markalar dünyasında lüks markaların ne denli güçlü olduğu aşikar olduğunu ve gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerinin tüm aşamalarında daha dikkatli ve özenli olmaları gerektiğini belirtti.

"Lüks Marka İletişimi" kitabında bu konuya açıklık getiren Derinözlü, lüks markaların tüketicilerle iletişim sürecinin yönetimi ve kurulan ilişkilerin devamlılığının sağlanması için yapılan faaliyetlerin "Lüks Marka İletişimi" olarak tanımlandığını belirtti.

Derinözlü, lüks markaların amacının tüketicilerle iletişim kurup onlara bir kerelik satış yapmak değil, kurdukları iletişimleri devam ettirmek, korumak ve geliştirmek dolayısıyla satışın müşteri bazında devamlılığını sağlama olduğunu kaydetti.

İş hayatında bankacılık ve pazarlama tecrübesinin yanında üniversitede akademisyen olarak pazarlama, uluslararası pazarlama, pazarlama araştırmaları, tüketici davranışları, müşteri ilişkileri yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, depo ve stok yönetimi, servis işletmeciliği, genel ekonomi, reklam ve reklam kampanyaları, tedarik yönetimi derslerine giren ve düzenlediği konferans, panel, söyleşi gibi etkinlikler ile bilgi dağarcığını geliştiren Derinözlü, bu kitabıyla tüm birikimlerini insanlara aktarıyor.

Teori ile pratiğin bir araya geldiğinde devleşeceğini düşünen Derinözlü, çalışmalarına pazarlama, marka, reklam ve iletişim alanlarında devam ediyor.