Demir Kartal hedefine emin adımlarla ilerliyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginde mücadele eden Karabük Demir Kartal GSK, rakibi Kızıltepe Spor Kulübünü 75-65 mağlup etmeyi başardı.

Karabük Demir Kartal GSK, Yeni Mahalle Spor Salonunda rakibi Kızıltepe Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca rakibine üstünlük kuran ev sahibi Demir Kartal GSK, Kızıltepe Spor Kulübü 75-65 yenerek puan almayı başardı. Ligde ikinci sırada yer alan Karabük ekibi, süper lig hedefine emin adımlarla devam ediyor.

Müsabakayı Vali Fuat Gürel, Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile sporseverler takip etti. Müsabaka sonunda sahaya inen Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri sportmence geçen mücadele için iki takım sporcularını tebrik ederek galibiyet pozu verdiler.