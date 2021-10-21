Demir Kartal GSK’nin hedefi Euroleague 3’te finallere kalmak

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’ni namağlup tamamlayarak şampiyon olan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague 3 gruplarından çıkarak adını finallere yazdırmak istiyor.

Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk defa Fransa’da gerçekleştirilecek olan Euroleague 3’te Türkiye’yi temsil edecek. 10-13 Mart tarihlerinde Fransa’dan Handibasket Le Puy ve Leopards De Guyenne Bordeaux ile Polonya’dan KS PACTUM Scyzory Kielce ve Bosna Hersek’ten KİK Zmaj Gradacac ile karşılaşacak olan temsilcimiz gruptan çıkmak için kıyasıya mücadele verecek.

Grup maçlarını kazanarak finallere kalacaklarını belirten Kulübün Başkan Yardımcısı ve oyuncusu Ziya Yalçın, “Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır. İnşallah bize inananların güvenlerini boşa çıkarmayacağız” dedi.