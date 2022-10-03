Çocukların beslenme çantalarını belediye karşılayacak

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM)’de hazırlanan Beslenme Çantaları ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ile buluşturulacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolu belediyesi olarak vatandaş odaklı çalışmalarımızla, ortaya sözden çok proje koyarak 7’den 70’e halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Günümüz Türkiye’sinde artış gösteren fiyatlar nedeniyle kolaylıkla ulaşılması gereken temel gıda ürünlerini edinme konusunda ne yazık ki zorluk çeken ailelerimiz bulunmakta. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu zorluklardan etkilenerek okullarına boş beslenme çantası ile gitmelerine gönlümüz el vermediğinden, onları, gelişimine katkı sağlayacak besin değeri yüksek beslenmeler ile okullara uğurlayacağız” dedi.

Zor durumda olan ailelerin, ‘yarın beslenme çantasına ne koyacağım?’ diye düşünmesine son verip, her zaman olduğu gibi destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Köse, “Gülen Yüzler projemizi uygulamaya alıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için beslenme çantalarını teslim ediyoruz. Anne, babalar çocuklarını güler yüzle okula uğurlarken, biz daha da güzel projelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu güzel projeye destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde uygulamadan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısına başvurmaları gerektiği bildirildi.