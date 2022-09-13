Başkan Yılmaz, “Ahlaksız söylemlerle, çirkin ithamlarla sendikal kadrolarımızın hedef alınması kabul edilemez”

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Genel Başkan Yunus Değirmenci ve teşkilatları hakkında yazılan iftiraların haber yapılmasına tepki gösterdi.

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve teşkilat mensupları ile ailelerimizi hedef alan bir internet sitesinin yaptığı haberler ve özellikle yazdığı son köşe yazısıyla haddini aşması üzerine Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi olarak açıklama yapma ihtiyacımız ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ahlaksız söylemlerle, çirkin ithamlarla sendikal kadrolarımızın hedef alınması kabul edilemez”

Özçelik İş Sendikasının 15. Olağan Genel Kurulunda, üst kurul delegelerinin takdirleriyle yeniden başkan seçilen Yunus Değirmenci’nin liderliğinde yeni bir genel merkez yönetiminin ortaya çıktığını belirten Başkan Yılmaz “Bizlere de genel merkezimizle uyumlu bir şekilde emekçilere hizmet etmeye devam etmek düşmüştür. Genel merkezimizle birlikte tek derdimiz, emekçilere hizmetten başka bir şey değildir. Hal böyleyken iftiralarla, mesnetsiz iddialarla, ahlaksız söylemlerle, çirkin ithamlarla sendikal kadrolarımızın hedef alınması tarafımızca kabul edilemezdir. İftira kampanyalarıyla ve bel altı vuruşlarla suyu bulandırmak isteyenler, enerjimizi sendikal çalışmalar yerine, atılan iftiraları temizlemekle uğraşarak harcamamızı hedefleyenler, emellerine asla ulaşamayacaklardır” dedi.

Yılmaz, Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi olarak Karabük merkezli bir internet sitesinden yapılan paylaşımları nefretle ve şiddetle kınadıklarını Genel Başkan Değirmenci ve teşkilat mensupları ile ailelerine çamur atılmasına izin vermeyeceklerini kaydederek “Yapılan aşağılık saldırının hesabını da Yüce Türk adaletinin önünde soracağımızı ifade eder, kalemlerinden irin akanlara kesinlikle geçit vermeyeceğimizi bildiririz” ifadelerine yer verdi.