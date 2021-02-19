Başkan Köse’den Bolu Belediye Başkanı Özcan’a ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’ya yapılacak hizmetler ve yenilikler için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Birçok belediyenin çalışmalarını yerinde görmek üzere şehir dışı ziyaretlerinde bulunan Başkan Köse, Bolu Belediyesi’nin tarımsal alanda gösterdiği faaliyetleri yerinde inceledi.

Başkan Köse Bolu Belediyesi’nin ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin tarımsal alanda yürüttüğü, tarım ve üretime dayalı çalışmaları inceledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden başkan Köse, tarımsal faaliyetlerin ülke açısından önemine değinerek, “Tüketen değil üreten bir belediye fikriyle üretim alanlarımızı artırıyoruz. Yazıköy’de bulunan 8 seramızda üretimlerimiz devam ediyor. Ülkemiz açısından tarımsal alanların artırılması ekonomimiz açısından önemli bir konu. Bu ziyaretler bizlere yeni ufuklar açıyor. Çalışmalar hakkında bize bilgi veren Tanju Özcan’a ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum’’ dedi.