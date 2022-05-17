Başkan Köse, Köse Gündüz Çocuk Bakımevi inşaat çalışmalarını inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, önemli vaatlerinden biri olan Gündüz Çocuk Bakımevi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çocukların sosyalleşmesini sağlayacak ve annelerin hayatını kolaylaştıracak olan Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Köse, kreşi en kısa sürede Safranbolu’nun hizmetine sunacaklarını söyledi.

Nazmiye Yeşilyurt’un isminin yaşatılacağı ve 4 kat olarak inşa edilecek olan Gündüz Çocuk Bakımevinin kaba inşaatının bitmek üzere olduğunu ve Safranbolu’ya yakışır bir hizmet binası olacağının altını Köse, “Tüm personelimiz ile birlikte 3 yılı aşkın süredir halkımıza ve bizlere emanet edilen bu güzel kente en kaliteli, en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Pek çok hizmete yine halkımızla birlikte imza attık. Kreş inşaatımız da bunlardan bir tanesi. Bu anlamda proje aşamasında desteklerini esirgemeyen Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.