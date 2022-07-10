AK Parti’de bayramlaşma coşkusu

AK Parti Karabük teşkilatı geleneksel bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binası önünde düzenlenen bayramlaşmada konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, bayramlaşma programında konuşma yaparak tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Altınöz, bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Kurban Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşların ibadetleri ile kesilen kurbanların kabulünü Cenâb-ı Allah’tan temenni etti.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan’da bayramlaşma programında yaptıkları hitaplarında tüm vatandaşların Kurban Bayramlarını tebrik ederek Cenab-ı Allah’tan birlik ve beraberlik içerisinde bir sonraki Kurban Bayramı’na huzur, sağlık ve barış içerisinde tekrar kavuşturmasını diledi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı binası önünde Kemal Güneş Caddesi üzerinde gerçekleşen bayramlaşma programına AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, önceki dönem AK Parti Karabük Milletvekili Ali Öğüten, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük teşkilat yönetimleri, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş’in yanı sıra AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan bayramlaşma programına katılanların tek tek bayramını kutlarken vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.