AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çetinkaya mazbatasını aldı
AK PARTİ KARABÜK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ÖZKAN ÇETİNKAYA, MAZBATASINI ALDI.
AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Özkan Çetinkaya, mazbatasını aldı.
Mazbatasını Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulundan alan Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Resmi olarak görevi devir aldığını ifade eden Çetinkaya, yeni yönetim olarak AK Parti’ye yakışır bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacaklarını aktaran Çetinkaya, "İnşallah birlik ve huzur içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımızla birlikte Karabük’ümüz için var gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.
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