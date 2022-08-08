AK Parti Karabük teşkilatı, aşure geleneğini sürdürdü

AK Parti Karabük teşkilatı, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Karabük teşkilatı, Muharrem ayı münasebetiyle İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure ikramını programına AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük teşkilatı katıldı.

Aşure ikramı programında açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “Muharrem ayı ile Aşure Günü’nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1383’üncü sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.” İfadelerinde bulundu.