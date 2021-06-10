banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

84 yıllık güçlü geçmiş, yeni nesillere aktarılacak

84 yıldır Türk demir ve çelik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., her geçen gün kurumsallaşan yapısı ile çalışmalarına devam ediyor.

KARABÜK 10.06.2021, 12:55
84 yıllık güçlü geçmiş, yeni nesillere aktarılacak

84 yıldır Türk demir ve çelik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., her geçen gün kurumsallaşan yapısı ile çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde tamamladığı “Kardemir Gelişim Elçileri Programı”, ilk mezunlarını verdi.

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, “ Şirketimizde uygulanan ‘Gelişim Elçileri Programı’nda farklı ünitelerden çalışanlar, daha sürdürülebilir bir eğitim ve gelişim döngüsü oluşturma amacı ile eğitimler almakta; tecrübe ve bilgi birikiminin aktarılması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi adına desteklenmektedirler. Gelişim Elçisi olarak programdan mezun olmaya hak kazanan çalışanlarımız, şirketimizin eğitim programları çerçevesinde mevcut çalışanlarımıza ve Kardemir Ailesi’ne yeni katılacak kişilere iç eğitmen sıfatı ile eğitimler verecektir. 39 çalışanımızın başarı belgesi ile şirket yöneticilerimiz tarafından ödüllendirildiği mezuniyet programında, Gelişim Elçilerimize rozet ve eğitici setleri de verildi. Yetişkin eğitiminin nasıl yapılması gerektiği başka olmak üzere birçok alt başlıkta eğitime tabi olan çalışanlarımız, şirketimizin gelecek planlarındaki büyümesine ve kurumsallaşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır” ifadelerine yer verildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık