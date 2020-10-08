"5. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı" başladı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO-İNFORMATİK ARAŞTIRMA GRUBU VE AKDENİZ BİLİM VE TEKNOLOJİ BİRLİĞİ (MEDİTERRANEAN ASSOCİATİON OF SCİENCES AND TECHNOLOGİES/MEDİ-AST) İŞ BİRLİĞİNDE 7-8 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN "5. ULUSLARARASI AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI KONFERANSI / FİFTH INTERNATİONAL CONFERENCE ON SMART CİTY APPLİCATİONS (SCA’20)” BAŞLADI.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Geo-informatik Araştırma Grubu ve Akdeniz Bilim ve Teknoloji Birliği (Mediterranean Association of Sciences and Technologies/Medi-AST) iş birliğinde 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen "5. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı / Fifth International Conference on Smart City Applications (SCA’20)” başladı.
Dünyada ve Türkiye’de akıllı şehir uygulamalarındaki en son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşıldığı konferansta jeo-akıllı bilgi sistemleri, eğitim, sağlık hizmetleri, ekonomi ve dijital iş, bina ve ev otomasyonu, çevre ve tarım gibi konular ele alınıyor. Konferansta Rusya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Fas, Pakistan, İran ve Cezayir olmak üzere 22 farklı ülkeden çok sayıda katılımcı konuyla ilgili bildiri ve çalışmalarını sunuyor.
KBÜ Safranbolu kampüsünde yüz yüze yapılması planlanan konferans, pandemi sebebi ile Virtual Safranbolu mottosu ile çevrimiçi konferansa dönüştürüldü. Konferansa 220 bildiri sunuldu, 175 bildiri kabul edildi.
Açılışta konferans başkanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve eş başkanlar Prof. Mohamed Ben Ahmed, Prof. Bernadetta Kwintiana Ane, Prof. Boudhir Anouar Abdelhakim, Malezya Teknoloji Üniversitesinden Prof Alias Abdul-Rahman, Ege Üniversitesinden Şule Erten Ela ve Karakoram Üniversitesinden Prof. Dr. Attaullah Shah’ın ile davetli konuşmacılar arasında Prof. Dr. Bülent Bayram da yer aldı.
Açılış oturumunda, Safranbolu Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarından Abdurrahman Sağır ve Furkan Yılmaz, Tanburi Cemil Bey’in Nikriz Sirto’sunu klasik kemençe ve udları ile seslendirdi. Ardından Konferans Başkanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Eş Başkanlar Prof. Mohamed Ben Ahmed, Prof. Bernadetta Kwintiana Ane ve Prof. Boudhir Anouar Abdelhakim birer açılış konuşması yaptı.
Etkinlikte sunulan bildiriler SCOPUS indeksli olarak ISPRS Archives’da tam metin ve Springer’da kitap bölümü olarak basılacak.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2