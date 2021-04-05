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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 21:03
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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık ilçesinde yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Uyuşturucu arama köpeği Atos’un da katıldığı aramada yolculardan Ş.Y. (26) ile B.B’nin (26) oturduğu koltuğun altında bulunan çantada iki parça halinde bin 82 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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