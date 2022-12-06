Yolcu otobüslerinin lastikleri denetlendi

Kahramanmaraş’ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde Kahramanmaraş Otogarı’nda denetim yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otogarda araçlara yönelik kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi. Otogardan çıkan şehirler arası ve şehir içi yolcu taşıyan araçlar tek tek durdurularak lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

Lastik derinlik ölçme kumpasıyla yapılan denetimlerde, lastik derinliğinin 4 milimin altında kalıp kalmadığına dikkat edilirken, sürücülere kış lastiği kullanımının öneminden bahsedildi.

Kış lastiği denetimleri hakkında konuşan sürücü Atilla Bozkuş, “Yerinde bir karar. Çünkü kışın bu lastiklerin bayağı faydasını görüyoruz ve kışın bu lastikler kaymayı önlüyor” dedi.

Minibüs sürücüsü Emrah Yemşen de 1 Aralık gelmeden önce tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, “Kış lastiğini taktık, araçlarımız güvenli” diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey ise, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması başlamış bulunmakta. Ticari araçlar için zorunluluk arz etmekte, hususi araçlarla ilgili de diğer sürücülerin can güvenliği anlamında ve bunların yol haklarına saygı anlamında kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Şu anki yaptığımız uygulama tamamen vatandaşı bilgilendirme anlamında. Kış lastiği kullanımında vatandaşlardan hassasiyet bekliyoruz. Bu hem yol güvenliğinde hem de hayata saygı anlamında önemlidir” ifadelerini kullandı.

1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasına kadar geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında, kış lastiği takılı olmayan araçların sürücülerine bin 152 lira ceza kesilecek.