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Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bahar temizliği

Bölgenin kayak turizm merkezi konumunda yer alan Yedikuyular mevkiinde bahar temizliği yapılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 12:04
Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bahar temizliği

Bölgenin kayak turizm merkezi konumunda yer alan Yedikuyular mevkiinde bahar temizliği yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki iş makineleri ve ekiplerin son adresi Yedikuyular Kayak Merkezi mevkii oldu. Kış turizminin gözde bölgelerinden olan tesiste kayak sezonunun bitmesinin ardından detaylı temizlik gerçekleştirildi. Her türden evsel, plastik ve ambalaj atıkları toplanılarak Kürtül Katı Atık Entegre Tesisine gönderilerek dönüştürülmek üzere ayrıştırılıyor. Bungalov Evleri ve Bedesten Çarşısı’yla yıl boyunca hizmet vermeye hazırlanan tesiste ayrıca hafriyat atıkları da iş makineleri yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
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