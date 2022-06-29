banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Yaşlı kadının kazanını ve demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir evden bakır ve alüminyum kazan ile inşaat demiri çalan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 19:33
Yaşlı kadının kazanını ve demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir evden bakır ve alüminyum kazan ile inşaat demiri çalan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahallede ikamet eden 75 yaşındaki C.K. adlı yaşlı kadının evinde bulunan 2 adet bakır ve 1 adet de alüminyum kazanı ile 140 adet inşaat demiri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Yaşlı kadının ihbarı sonrasında güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlığın gerçekleştirildiği aracın plakasını belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, takip sonucu durduruldu. Araçtaki S.D., R.S. ve F.S. adlı şüpheliler gözaltına alınırken çalıntı malzemelere de el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Göksun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak Elbistan E Tipi Kaplı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Yorumlar (0)
25°
açık