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Yarım asırlık nalbant, son çivileri çakıyor

Kahramanmaraş’ta babasından öğrendiği nalbantlık mesleğini 56 yıldır devam ettiren Mustafa Çınar, kaybolmaya yüz yutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 10:51
Yarım asırlık nalbant, son çivileri çakıyor

Kahramanmaraş’ta babasından öğrendiği nalbantlık mesleğini 56 yıldır devam ettiren Mustafa Çınar, kaybolmaya yüz yutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde yük taşımacılığında kullanılan at, eşek ve katırları nallayan 71 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Çınar 56 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında ilk sırayı alan nalbantlık mesleğine 15 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığını söyleyen Çınar, “Baba mesleğim olan nalbantlık mesleğini yaparak geçimimi sağlıyorum. Eskiden her şey atlarla yapılırdı. Rağbet azalınca unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini aldı. Süleymanlı’da bu mesleği şu an sadece ben yapıyorum. Benden başka bu mesleği icra eden yok. Ömrümün yettiği sürece bu mesleği sürdüreceğim” dedi.
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