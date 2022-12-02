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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmasında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2022, 17:20
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmasında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda M.K., H.İ.H. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 75 gram metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.