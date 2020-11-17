Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta "Sağlıklı Yaşam, Duyarlı Gençlik Projesi" kapsamında mavi kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeler şehitlerin isimleriyle engellilere dağıtıldı.

Kahramanmaraş Çınaraltı restoranda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda isimlerinin yazılı olduğu 8 adet manüel tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yaptığı konuşmada, “Anlamlı bir projeye katkı sağlayan, toplumsal duyarlılığın en üst seviyeye taşıyan, toplumdaki engelleri ortadan kaldıran bir proje. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise, “Engellilerimize destek olmak ve bu güzel insanlarla olmak bizlere bir onur ve gururdur. Burada iki farklı güzelliğe şahit olduk. Engellilerimize destek amacıyla tekerlekli sandalyelerin verilmesi ve manevi değerimiz olan şehitlerimizin isimlerinin tekerlekli sandalyelere verilmesi ayrı bir anlam taşıyor. Böyle güzel ve anlamlı projede emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Engellilerin her daim yanında olduklarını söyleyen Abdulkadir Zeki Gülmez ise, “Engelli kardeşlerimizin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyelerimize şehitlerimizin isimlerini vererek hediyelerini teslim ettik. İyiliğin, güzelliğin ve sevginin hakim olması dileği ile emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadesini kullandı.

Program sonunda ise davetlilere dezenfektan, maske, eldiven ve 200 adet hijyen paketi dağıtıldı.