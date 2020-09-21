Tarihi Kapalı Çarşı yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi görüntüsünü ortaya çıkartmak için başlatılan proje kapsamında ‘Tarihi Kapalı Çarşı’da yenileme işlemlerine başlandı.

Tarihi Kapalı Çarşıdaki 70 iş yerinde uygulanacak olan proje ile 300 metrelik cephe yenileme işlemi tek tip olarak düzenlenecek. Estetik bir görünüme sahip olacak proje sonrası tarihi değerler de gün yüzüne çıkacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Hayrettin Güngör, esnafın etkilenmemesi için çalışmaların gece yapıldığını belirterek, “Tarihi Kapalı Çarşı’mızın siluetini ortaya çıkaracak projede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bölgedeki ticari hayatın etkilenmemesi için yıkım ve imalat işlerini geceleri gerçekleştiriyoruz. 300 metrelik cephe boyunca bulunan 70 iş yerimizde de bu projemizi uygulayacağız. Aynı zamanda Tarihi Çarşımız için 9 ayrı giriş kapısı da inşa edilmiş olacak. Hem şehrimize hem de esnafımıza önemli katkılar sağlayacak çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin ilk etapta çıkma katların yıkımını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Güngör, "Ardından iş yerlerinin cephelerinde çalışmalarımız başlayacak. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı hemşerilerimiz ve esnafımızın beğenisine sunacağız” dedi.