Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Hakkari Çukurca Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde Şehit olan P. Uzm. Cvş. Haşim Yenigül’ün şehadetinden 6 ay sonra 21 Şubat 2017 tarihinde dünyaya gelen ve şehidin ismi verilen 4 yaşındaki Haşim’e sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından düzenlenen programa başkan Yunus Karaman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı. Aynı zamanda derneğin üyesi de olan şehidin eşi Leyla Yenigül ve çocukları, sürpriz doğum günü karşısında sevinçleri yüzlerinden okundu.

Doğum günü sürprizine eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hazırlanan doğum günü pastasını takdim etti. Etkinlik sonrası şehidin oğluna çeşitli hediyeler ikram edildi.