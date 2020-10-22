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Şahinkaya ayvasında hasat zamanı
KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞTİRİLEN, KENDİNE HAS TADI VE RENGİYLE İLGİ GÖREN ŞAHİNKAYA AYVASININ HASADI BAŞLADI.
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2020, 09:50
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Kahramanmaraş’ta yetiştirilen, kendine has tadı ve rengiyle ilgi gören Şahinkaya ayvasında hasat başladı.
Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesinde 7 dönümlük alanda yetiştirilen ayvanın hasadına başlandı. Mahalle sakinlerin çoğunluğun geçim kaynağı olan ayvanın geçen yıla oranla fiyatının ve kalitesinin yüksek oluşu üreticinin yüzünü güldürdü.
Hasat dönemin kendileri için bu yıl sevindirici olduğunu söyleyen üretici Hasan Şişman (43), “Ayvalar kaliteli ve iriliğiyle dikkat çekiyor. Tüccarlarımız geliyor, alımlar başladı. Ayvaların kilosu 2,75 TL ve 3,5 TL arasında değişiyor. Bu yıl bol ve bereketli oldu, yüzümüz güldü” dedi.
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