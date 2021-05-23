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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin yol kenarında bulunan tabelaya ardından elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 23.05.2021, 17:11
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin yol kenarında bulunan tabelaya ardından elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi’nde meydana gelen kazada, D.G’nin kullandığı 46 HL 772 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan tabelaya ardından da elektrik direğine çarptı. Maddi hasar meydana gelen araçta bulunan F.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
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