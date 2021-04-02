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Otizmli gence jandarmadan sürpriz
Kahramanmaraş’ta Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Enes Orçan’ı hayvan çiftliğine götürerek sürpriz yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 18:19
Kahramanmaraş’ta Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Enes Orçan’ı hayvan çiftliğine götürerek sürpriz yaptı.Türkoğlu Jandarma Komutanlığınca, Dünya Otizm Günü kapsamında, Beyoğlu Mahallesi’nde yaşayan Enes Orçan’ın (18) hayvan çiftliğine götürülerek farkındalık oluşturuldu. Jandarma ekipleriyle keyifli zaman geçiren Orçan, kendisine büyük sevinç yaşatan jandarma ekiplerine teşekkür etti.