Mahçiçek: "Expo, Kahramanmaraş’ı uluslararası arenada prestij kazandıracak”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 ile Kahramanmaraş’ın saklı değerleri doğal ve tarihi zenginliğinin dünyaya tanıtılacağını söyledi.

Başkan Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile birlikte gittiği Türkoğlu ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı’nın karşıladı. Başkan Mahçiçek, tanıtım toplantısında Expo’nun ne olduğu, nasıl gerçekleşeceği ve kente katacağı değer ile ilgili bilgilendirme konuşması yaptı.

Expo 2023 ile Kahramanmaraş’ın saklı değerleri doğal ve tarihi zenginliğini dünyaya tanıtılacağını ifade eden Başkan Mahçiçek, “Şehrimiz çok güzel bir memleket, birçok değere sahip. Havasıyla, suyuyla, kültürüyle, kadim tarihiyle zengin bir çeşitliliğe sahip. Tek eksiğimiz olan tanıtım eksikliğiydi. Çok uzun zamanda kat edilebilecek bir tanıtım ve reklam kampanyasını 23 Nisan ve 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 6 buçuk ay sürecek bir fuar olan Expo 2023 ile kısa zamanda başarmış olacağız. Bizlere düşen başkanlarımın, şehrimin her ferdinin bu projeyi sahiplenmesi ve 2023 yılında gelecek 2 milyona yakın misafirimize ev sahipliği yapabilmemiz. Alt ve üst yapı eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz ve o gün geldiğinde Kahramanmaraş adını dünyaya duyuracağız” dedi.

Expo’nun, Kahramanmaraş’ı bir üst lige taşıyacağını da söyleye Başkan Mahçiçek, şöyledevam etti:

“Uluslararası arenada prestij kazandıracak Expo 2023 Rekreasyon Alanında bulunan Arasta Çarşımızda şehrimizi yansıtan bütün değerler olacak. 70 bin metre kare büyüklüğünde dev kristal lagünümüzde su sporları, çevresinde yürüyüş alanları ile bir yenilik daha şehrimize kazandırılacak. Dünyada ilk ve tek iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ile şehrimize ve bölgeye, akademik çalışmaların da yapılabildiği bir müze kazandırmış olacağız. Expo kulemizde nikah sarayları, düğün salonları, kafeteryalar ve konser alanları ile hizmet vereceğiz. Gençlerimize nezih bir ortam sunacak, özel yayınların bulunacağı kütüphane ile de ayrı bir mekânı şehrimize kazandırmış olacağız.”

Expo rekreasyon alanının sadece fuar zamanı değil her zaman ziyaret edilebileceğini anlatan Başkan Mahçiçek, “Şehrimizin ve bölgenin cazibesini artıracak ve yerli ve yabancı turizmi artıracak bu projeyi hep birlikte sahiplendiğimizde başarabileceğiz. Bu şehrimiz adına yapabileceğimiz en güzel yatırım olacak” diye konuştu.