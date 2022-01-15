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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
Kahramanmaraş’ta düzenlenen narkotik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 15.01.2022, 09:26
Kahramanmaraş’ta düzenlenen narkotik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu önleyici devriye çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden 16 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Nöbetçi Cumhuriyet savcısından alınan tebligatla Ö.Ö.B (27), hakkında adli işlem başlatıldı.